Італія може передати Україні винищувачі після аналогічного кроку інших країн

Допомога союзників

Це питання вже розглядалось урядом, пише La Repubblica з посиланням на джерела.

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На озброєнні повітряних сил країни перебувають винищувачі Eurofighter Typhoon і легкі штурмовики AMX International. За інформацією видання, Італія може передати Україні п’ять винищувачів.

«Саме стільки бойової авіації Рим може відправити до Києва в майбутньому. Але за умови, що вони не будуть першими в списку постачальників із міркувань політичної доцільності», – зазначає газета.

Рим також прагне, аби цей крок мав вигляд вимушеного слідом за рішенням інших союзників, повідомляє видання.

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні завтра здійснить запланований візит до України, в межах якого зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Під час візиту Мелоні оголосить про шостий пакет військової допомоги, схвалений італійським урядом, і спільне з Францією передання протиракетного комплексу SAMP/T, який має бути готовий навесні.

Як писали раніше італійські ЗМІ, Італія не передаватиме Україні танки, бо не має їх у достатній кількості; також не буде обговорюватись відправлення винищувачів F-16.

🔻 10 лютого повідомлялося, що Італія передасть Україні ППО «Мамба».

🔻 5 лютого командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що українські зенітники вже поїхали вчитись керувати системами ППО «Мамба».

🔻 3 лютого стало відомо, що Франція та Італія домовилися про постачання Україні системи ППО «Мамба».

🔻 30 січня Франція підтвердила угоду з Італією про купівлю 700 ракет Aster. Вони підходять до систем протиповітряної оборони SAMP/T, які планують передати Україні.