Війська РФ обстріляли Куп’янськ на Харківщині, одна людина зазнала поранень
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Біля 13:00 росіяни вкотре обстріляли м. Куп’янськ, снаряд влучив у приватний житловий будинок, поранення отримав 68-річний чоловік, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Синєгубов зазначив, що чоловік був госпіталізований у стані середньої тяжкості.
«Крім того, РФ обстрілює смт Дворічну та м. Вовчанськ. Б’є виключно по приватному житловому сектору. Пошкоджено декілька будинків», — додав голова ОВА.
🔻 Упродовж 20 лютого Росія 58 разів обстріляла Херсонську область. Також унаслідок російської атаки на Донеччині три жителі області загигули, ще п’ятеро зазнали поранень. Більше 25 прикордонних населених пунктів в Харківській області потрапили під вогонь.