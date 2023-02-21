Війська РФ обстріляли Куп’янськ на Харківщині, одна людина зазнала поранень

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

Біля 13:00 росіяни вкотре обстріляли м. Куп’янськ, снаряд влучив у приватний житловий будинок, поранення отримав 68-річний чоловік, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Синєгубов зазначив, що чоловік був госпіталізований у стані середньої тяжкості.

«Крім того, РФ обстрілює смт Дворічну та м. Вовчанськ. Б’є виключно по приватному житловому сектору. Пошкоджено декілька будинків», — додав голова ОВА.

🔻 Упродовж 20 лютого Росія 58 разів обстріляла Херсонську область. Також унаслідок російської атаки на Донеччині три жителі області загигули, ще п’ятеро зазнали поранень. Більше 25 прикордонних населених пунктів в Харківській області потрапили під вогонь.