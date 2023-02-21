Джо Байден і Анджей Дуда зустрілися у Варшаві

Візит Байдена

Джо Байден і Анджей Дуда. Варшава, Польща, 21 лютого 2023 року

Це вже другий за рік візит президента США до Польщі. За програмою Джо Байден проведе переговори з польським президентом Анджеєм Дудою та виступить біля Королівського замку у центрі Варшави.

Реклама Читати продовження

«Візит президента США Джо Байдена до Польщі є символом найінтенсивніших польсько-американських відносин в історії та безпрецедентної ролі, яку сьогодні відіграє наша країна в міжнародній системі безпеки та підтримці України, що бореться», — зазначили в Канцелярії польського президента.

► Читайте також: Варшава готова до зустрічі Джо Байдена

🇵🇱🇺🇸 Wizyta @POTUS w Polsce jest symbolem najbardziej intensywnych relacji polsko-amerykańskich w historii oraz bezprecedensowej roli, jaką nasz kraj odgrywa dziś w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa i we wspieraniu walczącej Ukrainy. pic.twitter.com/3sa65y6sZZ — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 21, 2023

Також у Канцелярії польського президента написали, що «візит Президента США до Польщі — це чіткий сигнал про участь США в безпеці нашої частини Європи».

🇵🇱🇺🇸 Rozpoczyna się historyczna, druga w ciągu niecałego roku wizyta Prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce. To jasny sygnał zaangażowania USA w bezpieczeństwo naszej części Europy. pic.twitter.com/z5Akp0wAUZ — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 21, 2023

Зазначається, що під час візиту Байдена в Варшаву, у президентському палаці відбувається розмова президентів про безпеку Польщі на східному фланзі НАТО.

W Pałacu Prezydenckim trwa rozmowa Prezydentów @AndrzejDuda i @POTUS m. in. o bezpieczeństwie Polski w ramach wschodniej flanki NATO. pic.twitter.com/kZArCFU5Nj — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 21, 2023

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що у Варшаві Байден і Дуда обговорять вже надану та нову спільну допомогу Україні. Зокрема, вони обговорюватимуть постачання літаків.

Вже о 18:30 президент США має виступити із промовою до річниця вторгнення Росії до України.

Вже 22 лютого Байдена має взяти участь у саміті Бухарестської дев'ятки. Також до Варшави має прибути генсек НАТО Єнс Столтенберг. На зустрічі обговорюватимуть посилення східного флангу Альянсу, підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі та допомогу Україні.

► Останнє за темою:

🔻 Візит Байдена став найважливішим за всю історію українсько-американських відносин — Зеленський.

🔻 Зеленський та Байден у Києві обговорили фронт, енергетику, майбутню Генасамблею ООН.

🔻 Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн.