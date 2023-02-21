Візит Байдена

Джо Байден і Анджей Дуда зустрілися у Варшаві

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Джо Байден і Анджей Дуда. Варшава, Польща, 21 лютого 2023 року
Джо Байден і Анджей Дуда. Варшава, Польща, 21 лютого 2023 року © Канцелярія президента Польщі / Twitter
Автор тексту: Надія Бондаренко
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Це вже другий за рік візит президента США до Польщі. За програмою Джо Байден проведе переговори з польським президентом Анджеєм Дудою та виступить біля Королівського замку у центрі Варшави.

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«Візит президента США Джо Байдена до Польщі є символом найінтенсивніших польсько-американських відносин в історії та безпрецедентної ролі, яку сьогодні відіграє наша країна в міжнародній системі безпеки та підтримці України, що бореться», — зазначили в Канцелярії польського президента.

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Також у Канцелярії польського президента написали, що «візит Президента США до Польщі — це чіткий сигнал про участь США в безпеці нашої частини Європи».

Зазначається, що під час візиту Байдена в Варшаву, у президентському палаці відбувається розмова президентів про безпеку Польщі на східному фланзі НАТО. 

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що у Варшаві Байден і Дуда обговорять вже надану та нову спільну допомогу Україні. Зокрема, вони обговорюватимуть постачання літаків. 

Вже о 18:30 президент США має виступити із промовою до річниця вторгнення Росії до України. 

Вже 22 лютого Байдена має взяти участь у саміті Бухарестської дев'ятки. Також до Варшави має прибути генсек НАТО Єнс Столтенберг. На зустрічі обговорюватимуть посилення східного флангу Альянсу, підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі та допомогу Україні. 

 

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