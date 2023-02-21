За три дні кількість жертв війни в Україні зросла на 800 загиблих: дані ООН

Втрати серед цивільних

Російська ракета влучила в житловий будинок в Краматорську, Україна, вбивши трьох осіб, 2 лютого 2023 рік

Загалом, з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала війну проти України, до 15 лютого 2023 року, кількість поранених цивільних становить 21 293 осіб, а загиблими — 8006.

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Такі дані повідомили в управлінні верховного комісара ООН з прав людини.

Ще станом на 12 лютого кількість поранених та загиблих серед цивільних, унаслідок військової агресії РФ, була меншою. Кількість загиблих зросла на 807 (із 7199), поранених — на 2338 (з 18 955). За оновленими даними, загинуло 404 дитини й ще 850 було поранено.

«Збільшення цифр у цьому зведенні порівняно із цифрами в останніх зведеннях, оприлюднених УВКПЛ ООН, пов’язане з тим, що було завершено підтвердження низки ймовірних випадків загибелі або поранення серед цивільних осіб, які сталися у 2022 році й на території, яку контролював уряд, і на території, окупованій Російською Федерацією на момент, коли випадки загибелі чи поранення цивільних осіб мали місце», — наголошується в документі щодо даних ООН.

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За даними ООН, найбільше цивільних загинуло в Донецькій області — 3810, у Київській — 955, у Харківській — 924, у Луганській — 485, Херсонській — 447 та Чернігівській — 315. Тоді як у Запорізькій — 255, у Миколаївській — 246, у Сумській — 182 та в Дніпропетровській — 165.

«Реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб є значно більшою, оскільки багато повідомлень про ймовірні випадки загибелі або поранення цивільних осіб із деяких місць усе ще очікують підтвердження. До таких населених пунктів належать Маріуполь (Донецька область), Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська) область)», — наголошується у зведенні.

🔻 21 лютого російська армія обстріляла Херсон з РСЗВ «Град». Загинуло 5 цивільних осіб, ще 21 — поранено.

🔻 19 лютого росіяни обстрілювали село Бургунка на Херсонщині. Серед поранених 8-річний хлопчик. Ще один снаряд травмував 13-річного підлітка та вбив його родину — батьків та дядька.

🔻 18 лютого, внаслідок ворожих обстрілів, на Донеччині загинуло троє мирних мешканців.