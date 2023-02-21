Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США

Військові навчання

Президент України зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США на чолі з головою Комітету із закордонних справ Майклом Макколом. 21 лютого 2023 року.

Президент України обговорив із делегацією делегацією Палати представників Конгресу США на чолі з Головою Комітету із закордонних справ Майклом Макколом потреби ЗСУ в озброєнні та військовій техніці, а також розповів про ситуацію на передовій та злочини, які скоюють росіяни на українській території.

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«Це дуже потужний сигнал. Учора – візит Президента Байдена, сьогодні – зустріч із вами. Я вважаю, що це дуже важливе свідчення того, що Сполучені Штати підтримують Україну», – наголосив Володимир Зеленський.

Він подякував за підтримку України з боку обох палат і партій Конгресу та президента США та наголосив. А також звернув увагу делегації на необхідності визнання агресії РФ проти України та створення спеціального трибуналу.

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«Президент розповів про прогноз розвитку ситуації на передовій у наступні місяці й наголосив, що український народ вірить у свою армію. Глава держави висловив переконання, що Україна здобуде перемогу у війні», — зазначили в Офісі президента України.

🔻 20 лютого Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн. Пакет включає боєприпаси для HIMARS і гаубиць, ракети Javelin, протитанкові системи, системи повітряного спостереження, зазначив президент США.

🔻 20 лютого Джо Байден приїхав до Києва. Це його сьомий візит до столиці України. Раніше він приїжджав на посаді віце-президента США. Останнім президентом США, який приїжджав до України, був Джордж Буш молодший. Його візит до Києва відбувся у 2008 році.