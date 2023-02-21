Країни G7 заявили про подальшу підтримку України, незважаючи на ядерні погрози Путіна

ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Про це йдеться у спільній заяві Канади, Франції, Німеччини, Японії, Італії, Великої Британії, США та ЄС, яку опублікували на сайті державного департаменту США.

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«Ми знову засуджуємо безвідповідальну ядерну риторику Росії. Це не відвертатиме чи відмовлятиме нас від підтримки України. Росія має негайно припинити загарбницьку війну, вивести всі свої війська та військову техніку з України та поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів», — йдеться у повідомлені.

Країни-члени Великої сімки також засудили псевдореферендуми та наголосили, що вони ніколи не визнають анексію українських територій Росією

«Зусилля президента Путіна включити Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області до складу Російської Федерації є новою нижньою точкою в явному зневазі Росією міжнародного права та ще одним прикладом неприпустимих порушень Росією суверенітету України, Статуту ООН та спільно узгоджені принципи та зобов'язання Гельсінського заключного акту та Паризької хартії», — зазначили представники країн.

У документі зазначається, що країни G7 продовжуватимуть санкційний тиск на РФ.

«Ми будемо накладати додаткові економічні санкції на Росію, а також на фізичних та юридичних осіб – у Росії та за її межами – які надають політичну чи економічну підтримку цим порушенням міжнародного права. Ми непохитно підтримуємо право України захищатися від агресивної війни Росії та її беззаперечне право повернути свою територію у Росії», — йдеться у заяві.

Країни-члени Великої сімки закликали світову спільноту засудити агресію РФ проти України.

«Ми знову закликаємо всі країни однозначно засудити загарбницьку війну Росії та її спробу заволодіти територією силою. Ми закликаємо ширше міжнародне співтовариство відкинути жорстокий експансіонізм Росії, її спроби заперечити існування України як незалежної держави та відверте порушення нею міжнародних норм, які гарантують міжнародний мир, безпеку, територіальну цілісність і суверенітет усіх держав», — додали в заяві.

🔻 16 лютого міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі заявив, що запросить очільника МЗС України на зустріч міністрів закордонних справ країн Великої сімки, яка відбудеться 18 лютого в Німеччині.

🔻 8 лютого Велика Британія ввела нові санкції проти військових підприємств РФ та фінансових мереж Путіна.

🔻 1 лютого США запровадили нові санкції проти 22 фізосіб та компаній.

🔻 30 січня ЄС наклав санкції на іранського виробника безпілотників.

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