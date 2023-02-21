Річниця повномасштабної агресії РФ проти України: Байден виступив з промовою в Варшаві

Промова Байдена

Президент Джо Байден виступає з промовою з нагоди річниці російського вторгнення в Україну. 21 лютого 2023 р., Варшава, Польща.

Президент США Джо Байден в саду Королівського замку Варшави звернувся до світу з промовою, яка приурочена до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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На публічний виступ Джо Байдена прийшла президентка Молдови Майя Санду. Також були присутні міністр оборони Маріуш Блащак та очільник МЗС Польщі Збігнев Рау. Прибув й Ярослав Качинський, експрем'єр-міністр.

У своїй промові американський лідер зазначив, що ще рік тому усі розраховували, що Київ впаде, але цього не трапилось.

«І я ось буквально приїхав з Києва і можу вас завірити, що Київ сильний і не впав, він відважний та незламний. Найголовніше, що він живе духом свободи», — наголосив Байден.

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Він зауважив, що саме зараз відбувається переломний момент в історії, який визначить майбутнє десятиліття для людей усього світу.

«Це вибір між надією та страхом, свободою та неволею, обмеженнями та можливостями. Немає кращого слова, ніж свобода. На цьому побудовано Америку. Нехай Бог благословить Героїв України та всіх тих, хто захищає свободу по всьому світу», — сказав президент США.

Він додав, що помилка Путіна у тому, він сумнівається, що НАТО буде продовжувати підтримку України.

«Ми невтомно підтримуватимемо України до самої перемоги. Як би Путін не хотів нових територій та влади – він програє. Ми будемо захищати демократію сьогодні і завжди», — наголосив Байден.

Він також додав, що «Захід не хоче нападати на Росію і загрожувати її незалежності. Ви не є нашими ворогами, війна не є необхідністю, війну обрав президент Путін, це його вибір. Якщо Росія припинить своє вторгнення, війна закінчиться. Якщо Україна припинить оборонятися, це буде кінцем. Тому наше головне завдання — щоб Україна могла захищатися».

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Американський президент також розповів, що вже цього тижня США оголосять про нові санкції проти Росії.

«Ми притягнемо до відповідальності тих, хто винен у розв'язанні цієї війни. Ми покараємо тих, хто скоює військові злочини та злочини проти людства», — підкреслив він.

Байден зауважив, що наступні дні будуть важкими для України, але США та союзники допомагатимуть країні. Він також нагадав, що Сполучені Штати зібрали коаліцію з понад 50 країн для допомоги ЗСУ.

Також американський лідер розповів, що у 2024 році США приймуть у себе саміт найсильнішого альянсу — НАТО. І попередив, що якщо Росія нападе хоча б на одну країну Альянсу — це буде розцінюватися як напад на весь блок.

«Ми захищатимемо кожен сантиметр території НАТО», — заявив Байден.

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