візит в україну

Прем'єрка Італії приїхала до Києва

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Мелоні прибула до Києва
Мелоні прибула до Києва © La Repubblica
Автор тексту: RFI Підписатися

Київ – Мелоні прибула до Києва потягом. Це її перший візит до України. У неї в планах — відвідати Бучу та Ірпінь та зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. 

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«Необхідно бути тут, щоб донести позицію італійського уряду, щоб особисто зрозуміти та побачити, що потрібно народу, який бореться за свою свободу. Я хочу допомогти італійцям зрозуміти, що тут відбувається», — сказала Джорджа Мелоні. 

🔻 21 лютого після візиту до Києва Байден провів телефонну розмову з Мелоні, говорили про підтримку України.

🔻 20 лютого Джорджа Мелоні відвідала Варшаву, де зустрілася із президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким. 

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