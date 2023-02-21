Прем'єрка Італії приїхала до Києва

візит в україну

Київ – Мелоні прибула до Києва потягом. Це її перший візит до України. У неї в планах — відвідати Бучу та Ірпінь та зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

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«Необхідно бути тут, щоб донести позицію італійського уряду, щоб особисто зрозуміти та побачити, що потрібно народу, який бореться за свою свободу. Я хочу допомогти італійцям зрозуміти, що тут відбувається», — сказала Джорджа Мелоні.

"Doveroso essere qua per ribadire la posizione del governo italiano e rendersi conto di quel che serve a un popolo che si batte per la libertà". Così Giorgia Meloni scendendo dal treno: "È diverso vedere con i propri occhi credo che aiuti anche gli italiani a capire". #ANSA pic.twitter.com/g3fU9RWnAa — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) February 21, 2023

🔻 21 лютого після візиту до Києва Байден провів телефонну розмову з Мелоні, говорили про підтримку України.

🔻 20 лютого Джорджа Мелоні відвідала Варшаву, де зустрілася із президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким.