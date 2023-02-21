Міністр оборони Резніков отримав нових заступників: хто вони

Посилення Міноборони

Кабінет Міністрів підтримав подання Олексія Резнікова щодо призначення заступниками Міністра оборони Віталія Дейнегу та Андрія Шевченка.

Реклама Читати продовження

Про це очільник відомства повідомив на своїй у Facebook.

Раніше, 14 лютого, уряд також підтримав подання про призначення першим заступником міністра генерал-лейтенанта, Героя України Олександра Павлюка.

«Це безперечне посилення команди міністерства. Попереду ще багато викликів і кропіткої роботи», — написав міністр.

► Читайте також: Наступний «Рамштайн» може пройти у середині березня — Резніков

Віталій Дейнега отримав посаду заступника міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

Віталій Дейнега © facebook / deynega

Віталій відомий волонтер та громадський діяч, а також засновник одного з найбільших фондів допомоги армії «Повернись живим».

«Сучасна війна потребує нових підходів. Сектор цифрового розвитку є одним із напрямків, де Україна здатна на прорив і може створювати нові стандарти для світу. Потрібен свіжий погляд, широкий кругозір та здатність інтегрувати можливості держави, бізнесу та громадського сектору», — пояснив свій вибір Резніков.

Андрій Шевченко зайняв посаду заступника міністра з питань європейської інтеграції.

Андрій Шевченко Norbert K.IWAN

З 2006 року Андрій був депутатом Верховної Ради трьох скликань. А у 2015–2021 роках працював послом України в Канаді.

«Комунікації з міжнародними партнерами, законотворцями та українським суспільством, впровадження в секторі оборони нових стандартів є одним із пріоритетних напрямків», — зазначав Резніков.

Олександр Павлюк став першим заступником міністра оборони.

Олександр Павлюк © facebook / General.Pavlyuk

Олександр — Герой України, командувач Об’єднаних сил ЗСУ з липня 2021 по березень 2022 року, очільник Київської ОВА на початку широкомасштабного наступу Росії, зокрема, на столицю

«Генерал Павлюк досконало знає проблематику сучасної війни та потреби нашої армії, має необхідні лідерські та управлінські якості. Буде ще більше синергії у взаємодії з генеральним штабом», — писав Резніков.

🔻 15 лютого Олексій Резніков повідомив, що він залишається на посаді міністра оборони України. Очільник Міноборони заявив, що на поточній посаді його попросив залишитися президент України Володимир Зеленський.

🔻 5 лютого народний депутат України Ярослав Железняк повідомив, що міністр оборони України Олексій Резніков може бути відправлений у відставку на тлі корупційних скандалів у Мінобороні.

🔻Також 5 лютого, глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів, що «Резніков у рамках уряду переводиться на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва. Генерал-майор Кирило Буданов очолить Міністерство оборони.