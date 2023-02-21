Нідерланди відправлять у Німеччину своїх військових для навчання бійців ЗСУ

Навчання військових

Навчання українських військових у Великій Британії, 1 лютого 2023 року

Перші тридцять нідерландських військовослужбовців прибудуть у квітні та травні на чотири тижні. Ще двісті солдат відправляться у серпні та вересні – на військових навчаннях вони проведуть шість тижнів.

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Про це повідомляє NOS.

«Міністр закордонних справ Вопке Гукстра, міністр оборони Кайса Оллонгрен та міністр міжнародної торгівлі та розвитку співробітництва Лісьє Шрайнемахер написали до Палати представників, що сприятимуть та долучаться до підготовки загалом 30 000 українських військових», – пише видання.

Також упродовж року Амстердам відправлятиме своїх військовослужбовців для тренування бійців ЗСУ у Великій Британії.

«Враховуючи масштабну мобілізацію в Росії, підготовка українських військових є важливою для української стійкості», – наголосили міністри.

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🔻 13 лютого Бундесвер розпочав навчання українських військових на «Леопардах».

🔻 9 лютого українські військові прибули на навчання до Бельгії, щоб опанувати підводні БпЛА.

🔻 6 лютого українські військові прибули у Велику Британію для навчання на САУ AS90.

🔻 2 лютого стало відомо, що ЄС хоче розширити тренувальну місію для ЗСУ, аби навчити 30 тисяч військових.

🔻 У середині січня США розпочали розширені навчання українських військових у Німеччині.