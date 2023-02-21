Повітряні сили ЗСУ не бачать ризиків масового застосування авіації РФ у річницю вторгнення

Річниця вторгнення РФ в Україну

На це вказує те, що кількість російської авіації, стягнутої з початку агресії проти України, не змінилася, а літаки знаходяться на 40 різних аеродромах по всій території РФ, Білорусі та у Криму.

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Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Багато експертів кажуть про якісь сотні літаків. Ну не буде такого. Так ніхто не воює, це не Друга світова війна. Тому якщо говорити про масовану атаку на Київ сотнями літаків — цього не буде», — сказав він

Окрім того Ігнат запевнив, що протиповітряна оборона підсилена сучасними західними комплексами.

🔻 21 лютого росіяни обстріляли з РСЗВ «Град» місто Херсон. Є загиблі та поранені.

🔻 16 лютого російські війська здійснили нічний ракетний обстріл України.

🔻 10 лютого Росія вчергове здійснила масований ракетний обстріл території України. Влучання зафіксовані в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в шістьох областях.