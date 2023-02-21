Протягом доби РФ завдала понад 30 обстрілів з РСЗВ, зокрема по цивільній інфраструктурі Херсона, є загиблі та поранені
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Також росіяни обстріляли райони 14 населених пунктів в Херсонській області, повідомили у Генштабі ЗСУ.
«В зв’язку з високим рівнем дезертирства з лав російських окупаційних військ, з 20 лютого цього року в Чаплинському районі Херсонської області проводяться масові облави. Особливу увагу приділяють покинутим дачам та будинкам», — йдеться у зведені.
Також за інформацією Генштабу, з початку 2023 року на тимчасово окупованій території АР Крим, зокрема, у місті Севастополь, значно погіршилася криміногенна обстановка.
«Причиною стала поява екс-ув’язнених, які воювали у складі так званої пвк “вагнер” та були амністовані після завершення контракту. У разі затримання за скоєні злочини вони направляються не у виправні заклади, а назад на передову», — повідомили у ЗСУ.
Авіація Сил оборони України за добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян.
🔻 21 лютого війська РФ обстріляли зупинку в Херсоні: відомо про 5 загиблих, ще 21 людину поранено.
🔻 21 лютого війська РФ обстріляли Куп’янськ на Харківщині, одна людина зазнала поранень.
🔻 Упродовж 20 лютого Росія 58 разів обстріляла Херсонську область. Також унаслідок російської атаки на Донеччині три жителі області загигули, ще п’ятеро зазнали поранень. Більше 25 прикордонних населених пунктів в Харківській області потрапили під вогонь.