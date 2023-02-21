Росіяни обстріляли зупинку в Херсоні: відомо про 5 загиблих, ще 21 людину поранено

ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ

Херсон – У вівторок вдень, 21 лютого, в місті пролунало щонайменше 20 вибухів.

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Обстріли, ймовірно, велися з РСЗВ «Град». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Пізніше стало відомо, що під удар потрапили зупинка громадського транспорту у Херсоні, також російські снаряди влучили у магазин та дві багатоповерхівки.

За уточненими даними від Херсонської міськради, у результаті ворожого обстрілу вдень, 21 лютого, 5 людей загинули, ще 21 людину поранено, з них 16 — знаходяться у лікарнях. Їм надається допомога.

Раніше в коментарі «Суспільному» пресофіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук повідомив про щонайменше 6 загиблих. Таку ж інформацію надали в оперативному командуванні "Південь". Там повідомили, що у Херсоні ворог ударив по житлових кварталах, об’єктах критичної інфраструктури, дитячому садочку, лікарні, приватних гаражах і автівках. Декілька будинків отримали суттєві пошкодження, в багатоквартирних — внаслідок прямого влучання загорілося кілька квартир. Також під обстрілом опинився місцевий ринок і зупинка громадського транспорту.

"Просто серед вулиці, у власних домівках та на робочих місцях мирні мешканці Херсону отримували поранення і вмирали. Наразі відомо про 6 загиблих і 12 поранених. Дані уточнюються", — зазначили в повідомленні.

🔻 20 лютого внаслідок російських ударів, у смт Антонівка Херсонської області загинуло подружжя.

🔻19 лютого росіяни обстріляли село Бургунка на Херсонщині.

🔻18 лютого стало відомо, що росіяни вбили ще 3 жителів Донеччини: 2 у Бахмуті та 1 в Іванопіллі.