Росія готується не до миру, а до ще більшої війни — генсек НАТО Столтенберг

Путін мобілізує війська

Немає жодних ознак того, що російський президент Володимир Путін готується до миру. Росія навпаки починає нові наступи, мобілізує більше військ та увійшла в контакт із Північною Кореєю та Іраном.

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Про це Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив під час спільної пресконференції за підсумками тристоронньої зустрічі за участі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та Високого представника ЄС Жозепа Борреля.

Столтенберг наголосив, що саме Путін рік тому почав цю імперіалістичну війну, і нині він продовжує її ескалацію. Він сподівався швидко зруйнувати Україну та розділити світ. Але він недооцінив рішучість народу України в захисті своєї землі, а також єдність демократичного світу в протидії агресії.

«Один рік із початку російської вторгнення — немає жодних ознак того, що президент Путін готується до миру. Навпаки, він готується до більшої війни. Росія починає нові наступи, мобілізує більше військ та увійшла в контакт із Північною Кореєю та Іраном. Ми також дуже занепокоєні тим, що Китай може почати надавати військову підтримку для цієї російської війни», — зауважив генсек НАТО.

Він наголосив, що саме Путін рік тому почав цю імперіалістичну війну, і нині він продовжує її ескалацію. Він сподівався швидко зруйнувати Україну, але недооцінив рішучість народу України в захисті своєї землі.

Столтенберг також заявив, що Росія не може здобути перемогу в цій війні, тому що це б показало, що агресія може спрацювати, і що використання сили є виправданим. Такий розвиток міг би бути небезпечним для Європи та для глобальної стабільності.

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Саме тому НАТО і ЄС будуть продовжувати підтримувати Україну та надавати їй усе, чого вона потребує для перемоги, вважає керівник Альянсу.

«Я привітав нещодавні оголошення союзників про надання Україні танків, важкого озброєння та тренування для українських військ. Є термінова необхідність доставити все це в Україну. Ця війна є війною забезпечення, вона перетворюється на війну логістики. Ключові спроможності мають бути доставлені в Україну до того, як Росія може перехопити ініціативу…. Україна має перемогти та зберегтися як суверенна незалежна європейська держава», — наголосив Столтенберг.

🔻 21 лютого Україна, ЄС та НАТО домовилися про створення тристороннього координаційного механізму, який синхронізує роботу виробників, закупівельників і урядів. Це дозволить збільшити обсяги виробництва зброї та боєприпасів для потреб ЗСУ.