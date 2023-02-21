Росія розробила план по захопленню Білорусі до 2023 року: ЗМІ показали документ

ПОВЗУЧА АНЕКСІЯ

Президент Росії Володимир Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко, 23 травня 2022 рік.

Його розробляли в адміністрації президента РФ спільно зі службою зовнішньої розвідки, ФСБ, ГРУ та Генштабом.

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Документ під назвою «Стратегічні цілі Російської Федерації на білоруському напрямку» отримали журналісти Delfi (Естонія), Центру «Досьє» (РФ), Kyiv Independent (Україна), Belarusian Investigative Center (Білорусь), Yahoo News (США), Süddeutsche Zeitung (Німеччина), Westdeutscher Rundfunk (Німеччина), Norddeutscherund Expressen (Швеція), Frontstory (Польща), VSquare (Вишеградська група) та Norddeutscher Rundfunk (Німеччина).

Документ розробили ще влітку 2021 року, у ньому викладені політичні, оборонні, торговельні та соціальні цілі російської влади в Білорусі. Вони розділені на короткострокові (до 2022 року), середньострокові (до 2025 року) і далекосяжні (2030 рік).

Так, у короткостроковій перспективі Росія планувала сформувати стійкі проросійські групи впливу в політичній еліті Білорусі та паралельно обмежити вплив місцевих націоналістичних та прозахідних сил. Планувалося завершення конституційної реформи у Білорусі на російських умовах. Окрім того, спільні військові навчання РФ та Білорусі мали стати регулярними.

Серед економічних цілей — переорієнтування на російські порти всього обсягу білоруської продукції замість портів країн Балтії та Польщі.

У середньостроковій перспективі Росія збирається збільшити військову присутність в Білорусі, максимально збільшити кількість проросійсько налаштованих білоруських політиків та спростити процедуру видачі російських паспортів білорусам.

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У торговельно-економічній сфері планується уніфікація митного законодавства двох країн, ухвалення та ратифікація Податкового кодексу Союзної держави, а також об'єднання енергетичної та транспортної систем РФ та Білорусі.

А у довгостроковій перспективі вже має бути сформовано єдину правову систему Союзної держави. Планується проведення узгодженої соціальної політики, формування спільного технологічного, наукового та інформаційного простору Білорусі та Росії.

Кремль хоче взяти під контроль весь інформаційний та культурний простір Білорусі та забезпечити домінування російської мови над білоруською.

За даними аналітиків, війна проти України пригальмувала процес поглинання Білорусі, але він не зупинений і мета Росії залишається незмінною.

🔻 Раніше білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що готовий дозволити президенту Росії Володимиру Путіну використати Білорусь як плацдарм для нового наступу на Україну.