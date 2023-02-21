росія атакує мирне населення

РФ атакувала Херсонщину, Донеччину, Харківщину

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РФ атакувала Донеччину
РФ атакувала Донеччину © Павло Кириленко/Телеграм
Автор тексту: Олександра Стара
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Упродовж минулої доби Росія 58 разів обстріляла Херсонську область. Унаслідок російської атаки на Донеччині три жителі області загигули, ще п’ятеро зазнали поранень. Більше 25 прикордонних населених пунктів в Харківській області потрапили під вогонь. 

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Херсонщина

Упродовж минулої доби Росія 58 разів атакувала область. Росіяни били з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, БПЛА, також завдали ракетного удару по населених пунктах.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОДА.

Армія РФ 6 разів атакувала Херсон. Унаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки в місті.

Через російські обстріли загинули 2 людини, йдеться в повідомленні.

Донеччина

Минулої доби внаслідок атаки РФ три жителі області загинули, ще п’ятеро зазнали поранень.

Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

У ніч проти 21 лютого під російські обстріли 4 рази потрапила Куряхівська громада. У Гострому зруйнований приватний будинок, у Курахівці пошкоджений багатоквартирний будинок.

В Очеретинській громаді в Ласточкиному зруйнований будинок. Зафіксовані влучання з Градів по території Красногорівки та Веселого.

Як зазначає Кириленко, під інтенсивними обстрілами опинилися Мар’їнка, Катеринівка, Максимільянівка та Єлизаветівка Мар’їнської громади.

Уночі росіяни обстріляли околиці Авдіївки з Градів, йдеться в повідомленні.

На Лисичанському напрямку зруйнований приватний будинок у Сіверську, зафіксовані обстріли на околицях Серебрянки.

В Іванопіллі Костянтинівської ТГ, пошкоджені 5 будинків і крамниця. Росіяни з «Градів» обстріляли Часів Яр, внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинок і котельня.

Гучно було також в Соледарській громаді, додав голова ОДА.

Харківщина

Упродовж минулої доби росіяни обстріляли більше 25 прикордонних населених пунктів в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах.

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Унаслідок ракетного обстрілу Куп'янська пошкоджені заклад дошкільної освіти та спортивний об'єкт. Також у ніч проти 21 лютого зафіксовані обстріли в Ківшарівці Куп'янського району, зазначає Синєгубов.

У Дворічній та Новоосиному Куп'янського району зафіксовані обстріли – пошкоджень зазнали щонайменше 4 житлових будинки, господарчі споруди. Унаслідок атаки сталися пожежі.

У Вовчанську Чугуївського району пошкоджений приватний житловий будинок, написав голова ОДА.

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