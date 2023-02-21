РФ атакувала Херсонщину, Донеччину, Харківщину
Опубліковано:
Упродовж минулої доби Росія 58 разів обстріляла Херсонську область. Унаслідок російської атаки на Донеччині три жителі області загигули, ще п’ятеро зазнали поранень. Більше 25 прикордонних населених пунктів в Харківській області потрапили під вогонь.
Херсонщина
Упродовж минулої доби Росія 58 разів атакувала область. Росіяни били з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, БПЛА, також завдали ракетного удару по населених пунктах.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОДА.
Армія РФ 6 разів атакувала Херсон. Унаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки в місті.
Через російські обстріли загинули 2 людини, йдеться в повідомленні.
Донеччина
Минулої доби внаслідок атаки РФ три жителі області загинули, ще п’ятеро зазнали поранень.
Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
У ніч проти 21 лютого під російські обстріли 4 рази потрапила Куряхівська громада. У Гострому зруйнований приватний будинок, у Курахівці пошкоджений багатоквартирний будинок.
В Очеретинській громаді в Ласточкиному зруйнований будинок. Зафіксовані влучання з Градів по території Красногорівки та Веселого.
Як зазначає Кириленко, під інтенсивними обстрілами опинилися Мар’їнка, Катеринівка, Максимільянівка та Єлизаветівка Мар’їнської громади.
Уночі росіяни обстріляли околиці Авдіївки з Градів, йдеться в повідомленні.
На Лисичанському напрямку зруйнований приватний будинок у Сіверську, зафіксовані обстріли на околицях Серебрянки.
В Іванопіллі Костянтинівської ТГ, пошкоджені 5 будинків і крамниця. Росіяни з «Градів» обстріляли Часів Яр, внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинок і котельня.
Гучно було також в Соледарській громаді, додав голова ОДА.
Харківщина
Упродовж минулої доби росіяни обстріляли більше 25 прикордонних населених пунктів в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах.
Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Унаслідок ракетного обстрілу Куп'янська пошкоджені заклад дошкільної освіти та спортивний об'єкт. Також у ніч проти 21 лютого зафіксовані обстріли в Ківшарівці Куп'янського району, зазначає Синєгубов.
У Дворічній та Новоосиному Куп'янського району зафіксовані обстріли – пошкоджень зазнали щонайменше 4 житлових будинки, господарчі споруди. Унаслідок атаки сталися пожежі.
У Вовчанську Чугуївського району пошкоджений приватний житловий будинок, написав голова ОДА.