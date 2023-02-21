РФ атакувала Херсонщину, Донеччину, Харківщину

росія атакує мирне населення

Упродовж минулої доби Росія 58 разів обстріляла Херсонську область. Унаслідок російської атаки на Донеччині три жителі області загигули, ще п’ятеро зазнали поранень. Більше 25 прикордонних населених пунктів в Харківській області потрапили під вогонь.

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Херсонщина

Упродовж минулої доби Росія 58 разів атакувала область. Росіяни били з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, БПЛА, також завдали ракетного удару по населених пунктах.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОДА.

Армія РФ 6 разів атакувала Херсон. Унаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки в місті.

Через російські обстріли загинули 2 людини, йдеться в повідомленні.

Донеччина

Минулої доби внаслідок атаки РФ три жителі області загинули, ще п’ятеро зазнали поранень.

Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

У ніч проти 21 лютого під російські обстріли 4 рази потрапила Куряхівська громада. У Гострому зруйнований приватний будинок, у Курахівці пошкоджений багатоквартирний будинок.

В Очеретинській громаді в Ласточкиному зруйнований будинок. Зафіксовані влучання з Градів по території Красногорівки та Веселого.

Як зазначає Кириленко, під інтенсивними обстрілами опинилися Мар’їнка, Катеринівка, Максимільянівка та Єлизаветівка Мар’їнської громади.

Уночі росіяни обстріляли околиці Авдіївки з Градів, йдеться в повідомленні.

На Лисичанському напрямку зруйнований приватний будинок у Сіверську, зафіксовані обстріли на околицях Серебрянки.

В Іванопіллі Костянтинівської ТГ, пошкоджені 5 будинків і крамниця. Росіяни з «Градів» обстріляли Часів Яр, внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинок і котельня.

Гучно було також в Соледарській громаді, додав голова ОДА.

Харківщина

Упродовж минулої доби росіяни обстріляли більше 25 прикордонних населених пунктів в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах.

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Унаслідок ракетного обстрілу Куп'янська пошкоджені заклад дошкільної освіти та спортивний об'єкт. Також у ніч проти 21 лютого зафіксовані обстріли в Ківшарівці Куп'янського району, зазначає Синєгубов.

У Дворічній та Новоосиному Куп'янського району зафіксовані обстріли – пошкоджень зазнали щонайменше 4 житлових будинки, господарчі споруди. Унаслідок атаки сталися пожежі.

У Вовчанську Чугуївського району пошкоджений приватний житловий будинок, написав голова ОДА.