РФ готується до масової мобілізації студентів – розвідка

нова хвиля мобілізації

Під нову хвилю мобілізації можуть потрапити студенти вищих навчальних закладів денної форми навчання.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України.

Для цього створюються так звані «дільниці оповіщення», які надаватимуть допомогу військкоматам щодо вручення повісток. Відповідальними на «дільницях» будуть представники вищого керівництва учбових закладів, йдеться в повідомлення.

У розвідці припускають, що ймовірно мобілізація буде проведена до 1 квітня – початку весняного призову на строкову службу.

«Для проведення чергової хвилі мобілізації в РФ не потрібні додаткові правові підстави, оскільки оголошену у вересні 2022 року «часткову мобілізацію» офіційно так і не було завершено», – зазначила пресслужба ГУР.

🔻 11 лютого британська розвідка повідомила, що РФ доведеться провести ще одну «часткову мобілізацію» для нового наступу.

🔻 27 січня видання Вloomberg повідомило, що Путін готує новий наступ в Україні в лютому чи березні.