затримання сбу

СБУ затримала старосту селища, який допомагав РФ під час наступу

Староста селища Озера на Київщині за початку повномасштабного вторгнення зорієнтував на місцевості окупаційні угруповання Росії. Він надавав інформацію про маршрути доріг для просування військових колон РФ у напрямку столиці через Гостомель та Мощун.

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Про це повідомляють у Службі безпеки України.

Посадовець здійснював супровід російських батальйонно-тактичних груп під час штурму українських селищ на Київщині. Від росіян він отримав автомат АК-74С та нарукавну пов’язку білого кольору, як розпізнавальний знак військ РФ, зазначає пресслужба.

Староста селища особисто брав участь у патрулюванні місцевих населених пунктів і надав адресні дані українських патріотів.

Як йдеться в повідомленні, після звільнення регіону зрадник він залишився у селищі. Співробітники СБУ затримали посадовця за місцем його проживання поблизу Гостомеля. Йому повідомили про підозру.

Наразі суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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