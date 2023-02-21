СБУ затримала старосту селища, який допомагав РФ під час наступу
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Староста селища Озера на Київщині за початку повномасштабного вторгнення зорієнтував на місцевості окупаційні угруповання Росії. Він надавав інформацію про маршрути доріг для просування військових колон РФ у напрямку столиці через Гостомель та Мощун.
Про це повідомляють у Службі безпеки України.
Посадовець здійснював супровід російських батальйонно-тактичних груп під час штурму українських селищ на Київщині. Від росіян він отримав автомат АК-74С та нарукавну пов’язку білого кольору, як розпізнавальний знак військ РФ, зазначає пресслужба.
Староста селища особисто брав участь у патрулюванні місцевих населених пунктів і надав адресні дані українських патріотів.
Як йдеться в повідомленні, після звільнення регіону зрадник він залишився у селищі. Співробітники СБУ затримали посадовця за місцем його проживання поблизу Гостомеля. Йому повідомили про підозру.
Наразі суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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