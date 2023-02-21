Словенія ініціювала міжнародний договір щодо воєнних злочинів в Україні

розслідування злочинів

На засіданні Ради Євросоюзу у закордонних справах глава словенського МЗС Таня Файон представила ініціативу створення міжнародної угоди про спіпрацю в розслідуванні злочинів проти людяності.

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Про це повідомляє Euractiv.

За словами міністерки, цей договір стане основою для кооперації між правоохоронними органами членів Євросоюзу і країн, що не входять до ЄС. У травні в Любляні відбудеться дипломатична зустріч для обговорення співпраці, зазначає видання.

«Я закликала міністрів взяти участь у конференції разом зі своїми командами експертів з кримінального права», – зауважила Файон.

77 країн уже долучились до ініціативи. Наразі ще триває робота над залученням інших держав, йдеться в повідомленні.

«Це свідчить про те, що Словенія проводить дійсно чітку політику розслідування відповідальності, в тому числі коли йдеться про воєнні злочини в Україні», – наголосила глава МЗС.

Договір розроблений Любляною в співпраці з Бельгією, Нідерландами та трьома країнами, що не є членами Євросоюзу.

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🔻 2 лютого голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що у липні 2023 року в Гаазі почне працювати Міжнародний центр з переслідування злочину агресії РФ. У цій організації збиратимуть та зберігатимуть докази для майбутніх судових справ. «Це може призвести до створення трибуналу з питань агресії. Нідерланди зазначили, що бажають організувати такий трибунал для суду над винними у війні Росії проти України», — додали у виданні.