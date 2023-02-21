США можуть прискорити передачу танків Abrams Україні

Україна чекає на Abrams

За словами першого заступника помічника держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Брауна, для пришвидшення поставок, техніку можна взяти із запасів, що зберігаються на складах.

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Про це він заявив в інтерв’ю Breaking Defense .

Представник Держдепу зауважив, що Сполучені Штати ще вирішують, яка модель танка буде найкращою, і чи братимуть їх із наявних запасів або ж виготовлятимуть.

Коли наприкінці січня Вашингтон оголосив про відправлення до Києва 31 танка Abrams, він сказав, що це будуть M1A2 і що для їх придбання буде використана Ініціатива сприяння безпеці України. А це передбачає, що машини будуть закуплені, а не вилучені із запасів США.

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Однак, як пояснює Браун, рішення ще не ухвалили остаточно. Він припустив, що адміністрація Байдена може змінити курс і використати повноваження президента для надання танків Україні.

«Потенційно це може бути комбінацією закуплених та взятих зі складів танків. У нас є Abrams на озброєнні. У нас різні версії Abrams, якісь старіші…, і я не знаю, які саме зрештою отримає Україна», — сказав він.

Такий варіант міг би зменшити терміни постачання американських танків до України.

🔻 20 лютого німецькій концерн Rheinmetall підвердив, що танки «Мардер» надійдуть в Україну наприкінці березня

🔻9 лютого у Rheinmetall повідомили, що планують передати Україні «Пантери».

🔻7 лютого стало відомо, що уряд Німеччини дав дозвіл промисловості на експорт в Україну танків «Леопард 1».