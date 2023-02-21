Україна, ЄС та НАТО спільно координуватимуть виробництво озброєнь для ЗСУ

ОЗБРОЄННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом з Генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом та Високим представником із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем на першій в історії тристоронній зустрічі високого рівня Україна-ЄС-НАТО в Брюсселі, 21 лютого 2023 року.

Сторони домовилися про створення тристороннього координаційного механізму, який синхронізує роботу виробників, закупівельників і урядів. Це дозволить збільшити обсяги виробництва зброї та боєприпасів для потреб ЗСУ.

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Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у Брюсселі на першій в історії тристоронній зустрічі високого рівня Україна-ЄС-НАТО разом з Генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом та Високим представником із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем, повідомило МЗС України у Facebook.

«У нас спільна мета — відновити мир і стабільність у Європі. Для цього важлива перемога України, забезпечення наших військових усім необхідним у найкоротші терміни», — зазначив Кулеба.

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Під час тристоронньої зустрічі, міністр закордонних справ України також запропонував розпочати підготовку українських пілотів в рамках існуючих механізмів ЄС і НАТО.

Зазначається, що робота нового тристороннього формату Україна-ЄС-НАТО продовжуватиметься на постійній основі.

🔻 21 лютого глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС заявив, що Україні треба передати усі запаси боєприпасів армій ЄС.

🔻 20 лютого Пентагон оголосив деталі нового пакету військової допомоги Україні на $460 млн