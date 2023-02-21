Україні треба передати усі запаси боєприпасів армій ЄС – Боррель

Постачання зброї і техніки

Наразі пріоритет повинен надаватись постачанню озброєнь українській армії.

Реклама Читати продовження

Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.

«Очевидно, що ми маємо запустити процедури для збільшення потужності європейської промисловості, щоб виготовляти більше боєприпасів і швидше. І очевидно, що ми маємо посилити наші зусилля не лише шляхом можливих закупівель на рівні ЄС для задоволення нагальних потреб України», – наголосив Боррель.

За його словами, «найкращий шлях надати Україні боєприпаси в найближчі тижні – передати вже наявні в європейських арміях запаси».

«Ми не повинні чекати, поки їх (боєприпаси – ред.) виготовлять. Ми маємо використати те, що вже виготовлене й зберігається на складах і буде виготовлене в найближчі дні. Стільки, скільки можемо», – підкреслив глава європейської дипломатії.

🔻 19 лютого глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив на Мюнхенській безпековій конференції, що Захід повинен надати більше військової допомоги Україні та прискорити її постачання.