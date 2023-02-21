У Білорусі офіційно запровадили страту за державну зраду

Смертна кара в Білорусі

Білоруська палата представників затвердила у другому читанні проєкт змін до Кримінального кодексу, який передбачає запровадження смертної кари за держзраду, повідомляє Reform.by.

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Зазначається, що смертну кару в країні застосовуватимуть до «посадових осіб, які обіймають державну посаду, та осіб, на яких поширюється статус військовослужбовця, які вчинили злочин, передбачений статтею 356 КК «Державна зрада».

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Крім того, білоруські депутати затвердили можливість застосування покарання у вигляді штрафу до 2,7 млн гривень за скоєння злочинів проти миру та безпеки людства, громадської безпеки, безпеки руху, здоров'я населення та держави.

🔻 21 лютого у ЗМІ оприлюднили документ із планом Росії по захопленню Білорусі до 2023 року.

🔻 16 лютого президент Білорусі заявив, що готовий дозволити Путіну використати Білорусь як плацдарм для нового наступу на Україну.