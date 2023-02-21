ВІЗИТ В УКРАЇНУ

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні та генеральний прокурор Андрій Костін у Бучі, Україна. 21 лютого 2023 року.

21 лютого в Київ приїхала італійська делегацію на чолі з премʼєр-міністерка Італії Джорджею Мелоні.

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Це перший візит Мелоні до України. Премʼєр-міністерка та генеральний прокурор України Андрій Костін відвідали Бучу, де Мелоні на власні очі побачила місця злочинів, скоєних російськими військовими під час окупації міста.

«Майже рік тому Буча стала свідком жахів, дикості та варварства, які цивілізований світ вважав частиною давньої історії. Наразі моє завдання, як Генерального прокурора, домогтися справедливості та притягнення до відповідальності за звірства, скоєні під час повномасштабної російської агресії», — зазначив Костін.

Також премʼєр-міністерка Італії зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

«Ми разом прагнемо якнайшвидше зупинити російський терор, якнайшвидше зупинити цю абсолютно неспровоковану й агресивну російську війну», — зазначив Зеленський у Telegram.

Голови Ради міністрів Італії та президент України підписали спільну декларацію щодо співпраці між країнами.

«Україна й Італія підтверджують свою відданість зміцненню спільних зусиль для забезпечення подальшого прогресу на шляху впровадження стандартів ЄС і НАТО та інтеграції України до Європейського Союзу й Північноатлантичного альянсу», — йдеться у документі.

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Також у декларації засуджується агресія РФ проти України та зазначається важливість продовження зернової ініціативи України.

Також на брифінгу після зустрічі з Джорджею Мелоні, Володимир Зеленський повідомив, що Комітет у закордонних справах парламенту Італії визнав Голодомор геноцидом українського народу.

«Для нас важливо визнання Голодомору геноцидом українського народу, оскільки у нинішньому році виповнюються 90-ті роковини цієї трагедії. Пані прем’єр-міністр повідомила мені, що комітет у закордонних справах парламенту Італії вчора вже проголосував за це важливе рішення», — зазначив Зеленський. Він додав, що очікує «що найближчим часом відповідна резолюція буде підтримана парламентом Італії».

Крім того керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак розповів про новий пакет військової допомоги ЗСУ від Італії.

«Раді вітати в Україні прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні. Шостий пакет допомоги від Італії, окрім комплексів SAMP-T, міститиме ППО Skyguard та Aspide. Це саме те, що потрібно нам для посилення повітряного», — написав Єрмак у Telegram.

🔻 21 лютого після візиту до Києва Байден провів телефонну розмову з Мелоні, говорили про підтримку України.

🔻 20 лютого Джорджа Мелоні відвідала Варшаву, де зустрілася із президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким.