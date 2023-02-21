У столиці Румунії зачинять російський Центру культури і науки через виправдання агресії РФ

Пропаганда РФ

Російський Центр культури і науки в Бухаресті

МЗС Румунії на прохання міністра закордонних справ Богдана Ауреску викликало посла РФ Валерія Кузьміна, щоб повідомити про припинення діяльність російського Центру культури і науки в Бухаресті.

Реклама Читати продовження

«Російському послу було нагадано про неодноразові ситуації, коли Центр свідомо брав участь у акціях спотворення реальності та історичної правди на рівні румунської громадської думки», — йдеться у заяві МЗС.

У відомстві додали, що після початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України, ці акції «посилилися та набули нових акцентів».

► Читайте також: Перший літак-розвідник НАТО прибув у Румунію для моніторингу російської воєнної активності

«Держсекретар із стратегічних питань передав рішуче несхвалення румунською стороною постійних спроб російської сторони гібридних атак і дезінформації через усікання та навмисне маніпулювання реальністю та закликав останню відмовитися від подібних практик», — зазначили в МЗС Румунії.

Призупинення діяльності Центру триватиме щонайбільше до 20 серпня 2023 року, до цього часу мають бути завершені усі пов'язані із цим адміністративні процедури.

«Своїми діями центр безповоротно відійшов від своїх природних цілей зміцнення культурних зв’язків і, на жаль, перетворився на інструмент пропаганди, дезінформації та виправдання воєнних злочинів Російської Федерації в Україні», — додали у відомстві.

🔻 14 лютого у повітряному просторі Румунії помітили шпигунську кулю.

🔻 10 лютого у Міністерстві оборони Румунії заявили, що російська ракета пролетіла в 35 км від румунського кордону.

🔻 16 січня на румунське узбережжя хвилями винесло двигун від російських ракети.