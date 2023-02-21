Щонайменше 764 людини постраждали внаслідок нових землетрусів в Туреччині

наслідки стихійного лиха

Наслідки землетрусу в Туреччині, 21 лютого 2023 року

Станом на ранок 21 лютого відомо про шістьох загиблих в Туреччині та чотирьох – в Сирії. Після землетрусу магнітудою 6,4 були зафіксовані 32 афтершоки, найсильніший з яких 5,8.

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Про це повідомляють Haber Turk і NTV.

Через новий землетрус в турецькій провінцї Хатай зруйновані 3 будинки. Наразі рятувальники шукають людей під завалами.

«Ми маємо 294 поранених під час двох землетрусів, які ми зазнали сьогодні (20 лютого — ред.) ввечері в Хатаї. На жаль, стан 18 із них важкий.Після першого медичного втручання їх транспортували до Адани та Дьортьола повітряним та наземним транспортом. Польові лікарні в усіх наших районах продовжують надавати необхідні послуги нашим пацієнтам», – написав міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджі у твітері.

Hatay’da bu gece yaşadığımız iki depremde 294 yaralımız var. 18’inin durumu maalesef ağır, ilk tıbbi müdahalenin ardından Adana ve Dörtyol’a hava ve kara yoluyla nakilleri yapıldı. Tüm ilçelerimizdeki Sahra Hastaneleri hastalarımız için gerekli hizmeti vermeye aynen devam ediyor — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 20, 2023

У Сирії близько 470 поранених звернулися до лікарень після підземних поштовхів 20 лютого, зазначають ЗМІ.

🔻 20 лютого ввечері в Європейському середземноморському сейсмологічному центрі повідомили, що на півдні Туреччини стався новий землетрус.

🔻 Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.