наслідки стихійного лиха

Щонайменше 764 людини постраждали внаслідок нових землетрусів в Туреччині

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Наслідки землетрусу в Туреччині, 21 лютого 2023 року
Наслідки землетрусу в Туреччині, 21 лютого 2023 року © haberturk
Автор тексту: Олександра Стара
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Станом на ранок 21 лютого відомо про шістьох загиблих в Туреччині та чотирьох – в Сирії. Після землетрусу магнітудою 6,4 були зафіксовані 32 афтершоки, найсильніший з яких 5,8.

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Про це повідомляють Haber Turk і NTV.

Через новий землетрус в турецькій провінцї Хатай зруйновані 3 будинки. Наразі рятувальники шукають людей під завалами.

«Ми маємо 294 поранених під час двох землетрусів, які ми зазнали сьогодні (20 лютого — ред.) ввечері в Хатаї. На жаль, стан 18 із них важкий.Після першого медичного втручання їх транспортували до Адани та Дьортьола повітряним та наземним транспортом. Польові лікарні в усіх наших районах продовжують надавати необхідні послуги нашим пацієнтам», – написав міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджі у твітері. 

У Сирії близько 470 поранених звернулися до лікарень після підземних поштовхів 20 лютого, зазначають ЗМІ. 

🔻 20 лютого ввечері в Європейському середземноморському сейсмологічному центрі повідомили, що на півдні Туреччини стався новий землетрус.

🔻 Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.

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