ЄС на рік продовжив санкції проти РФ за визнання «незалежності» окупованих територій

Санкції проти Росії

«Союз не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію українських територій Російською Федерацією як порушення міжнародного права. Зважаючи на триваючі незаконні дії Російської Федерації проти України, обмежувальні заходи мають бути продовжені до 24 лютого 2024 року», — наголошується в рішенні ЄС.

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Рішення набуде чинності 22 лютого і стосується санкцій, які було запроваджено 23 лютого 2022 року «у відповідь на незаконне визнання, окупацію або анексію Російською Федерацією деяких районів України, що не контролюються урядом».

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У документі наголошується, що ЄС залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і не визнає незаконну російську анексію українських територій.

🔻 15 лютого Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила про деталі десятого санкційного пакета щодо Москви, який, як очікується, буде прийнятий до 24 лютого.