Бельгія розслідує присутність шпигунського корабля РФ у Північному морі

РОСІЙСЬКА ЗАГРОЗА

Шпигунський корабель Росії було виявлено у бельгійській акваторії Північного моря у середині листопада.

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Це заявив міністр юстиції країни Вінсент Ван Квікенборн через день після того, як сусідні Нідерланди оприлюднили інформацію про атаку РФ інфраструктури Північного моря.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що присутність російських кораблів у північному морі не заборонена, проте в контексті війни з Україною, Бельгія уважно стежить за цим.

«Ми не знаємо точних мотивів цього російського корабля, але давайте не будемо наївними. Особливо, якщо він поводиться підозріло поблизу наших вітрових електростанцій, підводних газових кабелів і кабелів передачі даних та іншої критичної інфраструктури», — підкреслив Вінсент Ван Квікенборн.

З початку року набув чинності закон Бельгії про безпеку на морі. Ним дозволено відеоспостереження на морі за допомогою мобільних камер на дронах або кораблях. Уряд каже, що використовуватиме це для моніторингу вітрових турбін і вживатиме необхідних заходів.

🔻20 лютого розвідка Нідерландів попередила, що РФ може влаштувати диверсію у Північному морі. Директор військової розвізки повідомив, що кілька місяців тому російський корабель у Північному морі намагався зібрати дані про вітрові електростанції. Але цьому вдалося вчасно запобігти.