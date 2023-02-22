Британія у червні проведе конференцію з відбудови України

Відбудова України

Про це міністр зі справ Європи та Південної Америки Великої Британії Лео Докерті повідомив під час візиту до Азербайджану, пише місцеве видання Apa. Міністр також зазначив, що Лондон продовжить військову підтримку Києва і висловив впевненість у перемозі України у війні проти РФ.

Реклама Читати продовження

Британія надає підтримку Україні для оборони та звільнення окупованих Росією територій, і продовжить робити це, сказав міністр під час візиту до університету ADA, пише видання.

«Безпека України - це також безпека Великої Британії. Ми надаємо Україні всіляку підтримку для оборони та звільнення окупованих територій. Велика Британія посідає друге місце після США серед країн, які надають підтримку Україні», — сказав він.

Міністр нагадав, що за минулий рік Україні було надано військову допомогу на суму 2,3 мільярди фунтів.

«Багато українських біженців нині проживає у Великій Британії. Ми продовжимо підтримувати Україну на полі бою. У червні цього року ми проведемо конференцію з відновлення України», — розповів Лео Докерті.

🔻 18 лютого прем'єр Сполученого Королівства Ріші Сунак заявив, що Британія стане першою країною, яка почне постачати Україні далекобійну зброю.