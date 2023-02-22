Велика Британія може розблокувати постачання винищувачів Україні — Єрмак

ЛІТАКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак не виключив, що Велика Британія може стати першою країною, яка розблокує постачання винищувачів Києву.

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Водночас він написав у Telegram, що «ще є питання, які необхідно узгодити».

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Він також нагадав, що західні країни вже розглядають можливість передання винищувачів Україні, але вони не готові робити це першими, пише Європейська правда.

«Як ви знаєте, там (серед західних партнерів — ред.) кажуть часто, що ми дамо, але не перші», – сказав керівник ОП.

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Єрмак також зазначив, що під час нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського у Велику Британію «до нас на всіх зустрічах відчувалося дуже позитивне ставлення».

«Ми справді з Британією є союзниками. Там підтримка повна», — наголосив Єрмак.

🔻 20 лютого стало відомо, що Італія може передати Україні винищувачі після аналогічного кроку інших країн.

🔻17 лютого Кулеба заявив, що жодна країна не взяла на себе зобов’язання постачати Україні винищувачі.

🔻10 лютого екскомандувач військами США в Європі Бен Ходжес зазначив, що якщо Захід надасть Києву винищувачі, то Україна переможе протягом року.

🔻 9 лютого британський міністр оборони Бен Воллес заявив, що Велика Британія не зможе швидко надати Україні винищувачі.

🔻8 лютого Ріші Сунак на спільний прес-конфренції з Зеленським повідомив, що Лондон підготує українських пілотів для керування винищувачами. Проте прямої відповіді на питання чи нададуть їх Україні, уникнув. Зеленський зазначив, що не може поділитися всіма подробицями зустрічі, але він глибоко вдячний Сунаку за розуміння потреб України.

🔻 2 лютого в CNN повідомили, що США не блокуватимуть постачання союзниками F-16 Україні. Проте чиновники Сполучених Штатів не налаштовані передати винищувачі зі складів Пентагону.