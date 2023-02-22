Весною настане переламний момент у війні — Буданов

Прогноз української розвідки

Вирішальні бої триватимуть з середини квітня до кінця травня, зауважив очільник української розвідки в інтерв’ю Forbes.

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Наразі Кремль полишив плани захопити Київ та змістив свої зусилля на спробу окупації всієї Луганщини та Донеччини, зазначив Кирило Буданов в інтерв’ю. Путін мусив це зробити: адже запаси артилерійських снарядів у Росії наразі зменшилися до 30%, залишки ракет майже вичерпані, а максимум російського виробництва – близько 40 крилатих ракет на місяць.

Великий наступ РФ на Донбасі вже триває, зазначив Кирило Буданов.

«Але він так триває, що не всі це навіть бачать, такої якості цей наступ. У них є стратегічне завдання – до 31 березня вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей», — зауважив глава ГУР Міноборони.

Навесні настане переламний момент у війні, вважає Кирило Буданов.

«З середини й до кінця весни будуть вирішальні бої», — уточнив він.

Відповідаючи на питання журналіста, — «Якщо накласти футбольну аналогію на 12 місяців великої війни. Який зараз рахунок і яка хвилина матчу?», Кирило Буданов заявив:

«Рахунок 1:1, а хвилина 70-а. Це субʼєктивне бачення».

🔻 Зранку у Генштабі повідомили, що росіяни вийшли до Бахмута із північного заходу, та ЗСУ відбили їхні атаки.

🔻 Напередодні Володимир Зеленський за результатами розширеної ставки заявив, що на Донбасі тривають жорстокі бої, росіяни застосовують у тому числі й сльозогінні гранати. Та лінію фронту Сили оборони України тримають.