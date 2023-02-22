Війська РФ обстріляли Куп'янську громаду, постраждав місцевий житель

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

Зранку росіяни обстрілювали Куп'янськ та навколишні населені пункти, пошкоджено приватний будинок, 40-річний цивільний чоловік зазнав поранень, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Реклама Читати продовження

«Також сьогодні зранку під вогнем була Вовчанська громада. В с. Нестерне пошкоджено господарські споруди та будівлі фермерського господарства», — зазначив голова ОВА.

Також від вибуху міни в Ізюмі постраждав працівник лісового господарства.

«Чоловік 55 років наступив на міну "Пелюстка". Госпіталізований з вибуховим пораненням. Наразі медики надають йому медичну допомогу», — додав Синєгубов.

Раніше у Харківській ОВА повідомляли, що внаслідок ранкового ракетного удару РФ по промисловому підприємству у Харкові постраждали двоє цивільних.

«За попередніми даними, удари були завдані ракетами ЗРК С-300. Двоє чоловіків 46 та 57-років отримали поранення та були госпіталізовані», — розповів Синєгубов.

🔻 21 лютого росіяни обстріляли центр Херсона: 5 загиблих, більше 20 поранених. Всього у місті пролунали два десятки вибухів.