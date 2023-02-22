Війська РФ тричі за день обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії

АТАКА ПО МИРНИХ

Під обстріли потрапили Марганецька та Мирівська громади Дніпропетровщини, є руйнування, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Реклама Читати продовження

«Найбільше дісталося Марганцю. Там ворожі снаряди обірвали лінію електропередач, яка живить насосну станцію. Без води лишилися 35 тисяч родин. На цю годину водопостачання вже відновлене. Пошкоджені й з десяток приватних будинків та господарських споруд, автомобіль, газопровід», — розповів голова ОВА.

Минулося без постраждалих.

Лисак також додав, що решту уражених територій наразі обстежують рятувальники та встановлюють наслідки атак.

🔻 22 лютого РФ завдала 10 авіаційних та 9 ракетних ударів, 4 з яких — по Харкову.

🔻 22 лютого РФ завдала артилерійський удар по селу на Херсонщині: є загиблі.

🔻 22 лютого війська РФ обстріляли Куп'янську громаду, постраждав місцевий житель.

🔻 21 лютого РФ завдала понад 30 обстрілів з РСЗВ, зокрема по цивільній інфраструктурі Херсона, є загиблі та поранені.