За три місяці Ізраїль розробить для України систему раннього оповіщення про повітряні атаки

Захист для України

Систему розроблять з урахуванням особливостей війни РФ проти України. Сповіщення включатиметься тільки на тих територіях, що зазнали обстрілу, зазначив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону.

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Робота над проєктом триває з осені минулого року. Парламентська делегація Ізраїлю, яка прибула напередодні з візитом у Київ, підтвердила, що незабаром система буде передана українській владі.

«Безумовно, така система нам потрібна, і робота над цим ведеться уже чотири місяці. У публічній площині говориться, що нам це передадуть. Фактично під час візиту ізраїльтяни підтвердили, що вони протягом трьох місяців закінчать пілотний проєкт для Києва під наші реалії», — зазначив Євген Корнійчук.

Особливість ізраїльської системи оповіщення в тому, що вона включатиметься точково в конкретних регіонах, що зазнали обстрілу. Зараз повітряна тривога включається відразу на всіх територіях.

В новій системі передбачено спеціальний сигнал, який попереджатиме людей, скільки в їхньому розпорядженні часу, щоб спуститися в укриття.

Ізраїльська система протиповітряної оборони вважається однією з найефективніших у світі. Президент України Володимир Зеленський з початку російського вторгнення неодноразово просив владу Ізраїлю сприяти Києву в цій галузі.

Також Україна візьме на озброєння ізраїльський спосіб захисту зупинок громадського транспорту – спеціальні бетонні конструкції, які можна побачити у містах Ізраїлю, що знаходяться у радіусі дії палестинських ракет.

Подібні укриття, повідомляють українські ЗМІ, вже встановлено на низці зупинок у Дніпрі, Миколаєві та Харкові.

🔻 21 лютого стало відомо, що у Києві тестуватимуть ізраїльську систему раннього оповіщення