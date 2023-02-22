Зеленський обговорив з президентом Естонії липневий саміт НАТО

Саміт НАТО

Під час телефонної розмови Володимир Зеленський також подякував президенту Естонії Алару Карісу за неослабну військову та політичну підтримку України.

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«Обмінялися думками щодо липневого саміту НАТО у Вільнюсі та наших очікувань у контексті євроатлантичної інтеграції України», — зазначив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

🔻 22 лютого посол України в Литві Петро Бешта повідомив, що Зеленський планує особисто взяти участь у саміту НАТО в липні.

🔻 15 лютого Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що нині пріоритетом для Альянсу є не членство України, а допомога їй перемогти у війні.

🔻 30 вересня 2022 року Володимир Зеленський підписав заявку на пришвидшений вступ України до Північноатлантичного альянсу.