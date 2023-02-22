Зеленський планує відвідати саміт НАТО у Вільнюсі

Високий візит

Про це в інтерв'ю виданню BNS повідомив посол України в Литві Петро Бешта. Для остаточного рішення Володимир Зеленський має отримати запрошення на саміт, адже Україна не є членом Альянсу, зауважив Бешта.

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Саміт НАТО у столиці Литви відбудеться у липні. Петро Бешта зазначив, що наразі президент України планує особисто взяти участь у заході.

«Ми це плануємо. Перше, що нам потрібно — це запрошення, тому що Україна не є членом НАТО. Ми сподіваємося отримати його і сподіваємося на кардинальну зміну ситуації, пов'язану з війною в Україні», — зазначив дипломат.

З початку російського вторгнення Володимир Зеленський відвідав США, Велику Британію, Францію та Брюссель. Ці візити були радше винятками, оскільки президент України має залишатися в Києві, зауважив посол в інтерв'ю.

«Ми очікуємо дуже чіткого формулювання на зустрічі у Вільнюсі, що, як тільки закінчиться війна, Україна стане членом НАТО», — сказав Бешта.

🔻 15 лютого Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що нині пріоритетом для Альянсу є не членство України, а допомога їй перемогти у війні.

🔻 30 вересня 2022 року Володимир Зеленський підписав заявку на пришвидшений вступ України до Північноатлантичного альянсу.