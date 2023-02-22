Литва бойкотуватиме засідання ОБСЄ у Відні через участь представників РФ

Бойкот сесії ОБСЄ

Литовська делегація не братиме участь у зимовій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ у Відні через те, що Австрія допустила на засідання представників Росії, повідомляє Euractiv.

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Йдеться про сесію ПА ОБСЄ, яка відбудеться 23 та 24 лютого, що припадає на річницю повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну.

«Остаточне рішення — не брати участь», — заявив голова литовської парламентської делегації Вілія Алекнайте-Абрамікене.

Він також додав, що це рішення парламент Литви прийняв одностайно.

«Ми визначилися і ми єдині, як більшість, так і опозиція (у литовському парламенті - ред.), і тут немає різних поглядів», — наголосив голова литовської делегації.

Раніше від участі в зимовій сесії ОБСЄ на знак протесту відмовилася Україна.

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Членкиня делегації в Парламентській Асамблеї ОБСЄ Євгенія Кравчук повідомила, що Австрія видала візи 61 представнику РФ.

«Там не тільки парламентарі, але там ціла купа інших. Спецслужби, пропагандисти», — зазначила Кравчук.

🔻12 лютого члени національних парламентів 15 країн ЄС, а також Канади, Грузії, Ісландії, Великої Британії та самої України опублікували спільну заяву, у якій вони виступили проти участі Росії у сесії ОБСЄ та закликали Австрію заборонити в'їзд російської делегації в Відень.

🔻 16 січня під час прес-конференції з Дмитром Кулебою глава ОБСЄ закликав РФ припинити війну проти України та вивести війська.