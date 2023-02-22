Мая Санду запросила Байдена відвідати Молдову

США ДОПОМОГАЄ МОЛДОВІ

Варшава – Про це очільниця Молдови повідомила у Facebook.

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Санду зазначила, що після історичного виступу Байдена у Варшаві, вони обговорили наслідки війни в Україні для Молдови та зусилля для підтримки миру і громадського порядку в країні.

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«Ми передали президенту Байдену, що молдавани хочуть залишатися частиною вільного світу, жити безпечно і втілювати свою мрію про вступ до Європейського Союзу», — зазначила вона.

Очільниця Молдови також подякувала Байдену за важливу підтримку, надану США для економічного розвитку та демократичних перетворень країни.

Крім того, Санду повідомила, що Молдова перебуває в складній ситуації через війну в сусідній Україні і зауважила, що Молдові потрібна ще більша підтримка США для зміцнення економічної стійкості країни.

«Ми вдячні американському народу за допомогу, надану урядом США протягом останнього року для подолання енергетичної кризи. Це дозволило нам запропонувати компенсацію малозабезпеченим громадянам, щоб краще справлятися з підвищенням цін на енергоносії. Ми продовжуємо розраховувати на підтримку уряду США в наших зусиллях щодо диверсифікації джерел енергії та посилення енергетичної безпеки», — підкреслила Санду.

🔻22 лютого Мая Санду обговорила з Анджеєм Дудою нагальні виклики безпеки та вступ Молдови до ЄС.

🔻13 лютого президентка Молдови розкрила деталі плану РФ, переданого Україною. Він передбачав диверсії із залученням людей з військовою підготовкою, замаскованих під цивільних осіб, для проведення насильницьких дій, нападів на державні будівлі та захоплення заручників.

🔻 9 лютого президент України Володимир Зеленській на спеціальному засіданні Європейської Ради повідомив, що у нещодавній розмові з президенткою Молдови Маєю Санду він проінформував її про план Росії щодо руйнування політичної ситуації в Молдові. За інформацією, яку перехопила українська розвідка росіяни збирались зруйнувати демократичний порядок Молдови та захопити владу. У Службі розвідки та безпеки Молдови підтвердили інформацію, передану Зеленським.

🔻19 січня президентка Молдови Мая Санду під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі звернулася до країн-союзників з проханням допомогти посилити протиповітряну оборону її країни, оскільки РФ продовжує свої зусилля з дестабілізації Молдови.