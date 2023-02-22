Ми повинні розірвати цикл російської агресії — Столтенберг

САМІТ БУХАРЕСТСЬКОЇ ДЕВ'ЯТКИ

Варшава – На саміті країн Бухарестської дев’ятки у Варшаві генеральний секретар НАТО заявив, що «Альянс не може дозволити Росії відколоти Європу».

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Про це пише Sky News.

Єнс Столтенберг зазначив, що через рік після повномасштабного вторгнення Путін готується до більших війн.

«Ми бачили російську модель агресії протягом багатьох років», — сказав він, вказуючи на Грузію, Крим і Донбас.

Столтенберг закликав союзників надати Україні підтримку, необхідну для допомоги та зробити так, щоб ця історія більше не повторювалась.

«Ми не можемо допустити, щоб Росія продовжувала руйнувати європейську безпеку, - підкреслив він.

Столтенберг також високо оцінив «залізну відданість» Байдена європейській безпеці.

«Ваш візит до Києва надіслав чітке повідомлення про непохитну підтримку України», — наголосив він.

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🔻 Бухарестську дев'ятку було створено під час саміту у 2015 році в Бухаресті. Одним із чинників для утровення ініціативи стала окупація РФ Кримського півострова та підтримка сепаратистів на Донбасі.

До складу Бухарестської дев'ятки увійшли такі країни, як Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словачина, Чехія та Угорщина. Метою об'єднання є поглиблення військової співпраці між країнами східного флангу НАТО та обговорення ключових питань політики безпеки.