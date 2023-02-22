На Київщині презентували систему захисту графіті Бенксі

Бенксі під захистом

Графіті Бенксі у селищі Бородянка, Київська область. Україна, 22 лютого 2023 року

На муралах Бенксі в Бородянці, Ірпені та Горенці встановили бездротову систему безпеки Ajax із підключенням до цілодобового моніторингу охоронної компанії, повідомляє Київська ОВА.

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Це зробили задля того, щоб захистити графіті від можливого вандалізму та погодних умов.

«Відтепер на будь-які спроби викрасти або зіпсувати малюнки миттєво реагуватиме швидка група охорони. Графіті знаходитимуться під захистом, доки питання їх музеєфікації не буде вирішено остаточно», — зазначили в ОВА.

Презентацію системи захисту провели біля однієї з робіт Бенксі у селищі Бородянка.

🔻 2 грудня 2022 року у Гостомелі зрізали зі стіни графіті британського художника Бенксі.

🔻 14 листопаді 2022 року британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що намалював в Україні 7 графіті в Києві, Гостомелі, Ірпені та Бородянці.

🔻 11 листопада 2022 року виконувач обов’язків Бородянського селищного голови Георгій Єрко повідомив, що мурали Бенксі в Бородянці планують перенести в музей.