Депортація дітей

Російського омбудсмана Тетяну Москалькову підозрюють у причетності до депортації українських дітей у зв'язку з чим на неї можуть бути накладені санкції з боку міжнародних партнерів, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець кореспонденту Укрінформ.

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«На мою думку, безпосередньо, є факти можливої причетності особисто Москалькової і її працівників до одного з випадків, який був офіційно нами зафіксований. Йдеться про вивезення двох українських дітей із Австрії і передачу цих дітей прямо у Москві безпосередньо представникам РФ», — зазначив омбудсман.

Він також додав, у глобальному сенсі застосування санкцій не вплине на комунікацію Росії та України щодо полонених.

«Бо ми не отримуємо від Росії якихось таких гуманітарних, чи людяних, жестів. Ні. Це відбувається відповідно до Женевських конвенцій, процес обміну. Тобто, вони повертають своїх громадян, ми повертаємо своїх», — сказав Лубінець.

Розповідаючи про ситуацію із звільненням депортованих цивільних громадян України омбудсман заявив, що цей процес наразі не заморожений:

«У нас відбувається комунікація з російською стороною щодо звільнення або повернення цивільних заручників. Так само ми спілкуємося (щодо цього – ред.) з низкою міжнародних партнерів».

Він також додав, що українська влада має деякі ініціативи з цього питання, про які він зараз ще не може казати публічно. «Але ми хочемо більш серйозно, скажімо так, вирішувати це питання», — підкреслив Лубінець.

🔻 22 лютого уповноважена Президента України з прав дитини Дар’я Герасимчук повідомила, що Україні вдалося ідентифікувати понад 16 тисяч дітей, викрадених Росією.

🔻8 лютого омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив, що генсек Європейського інституту Омбудсмана вивіз двох українських дітей з Австрії в РФ.

🔻4 лютого до України повернули 16 дітей, яких росіяни примусово вивезли до РФ та Криму.

🔻 17 грудні Мінітеграції повідомило про повернення додому двох братів, яких росіяни насильно розлучили з матір'ю та утримували на території РФ кілька місяців.