Остання зброя Кремля: що стоїть за рішенням Путіна призупинити участь у Договорі щодо СНО

Ядерні погрози

Президент Володимир Путін у своєму зверненні до Федеральних зборів заявив, що Росія призупиняє свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (СНО). Своє рішення він назвав вимушеним, а також озвучив його причину — ворожі дії Вашингтона.

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Остання можливість для Путіна шантажувати Захід

Ще з початку повномасштабної війни в Україні російський президент часто вдавався до ядерного шантажу, починаючи від загострення ситуації довкола Запорізької АЕС і закінчуючи погрозами використати тактичну ядерну зброю на території України. По суті, зараз Путін вчергове використав «ядерну палицю», щоб тиснути на Захід у питаннях продовження військової підтримки України.

«Це одна з небагатьох дієвих погроз, яка ще залишилася в Москви, якою вона може тиснути на політику західних країни, у першу чергу США, які не хотіли би повного руйнування цього режиму задля контролю над озброєнням, — вважає експерт міжнародник Микола Капітоненко. — Я не думаю, що Путін хоче та готовий про щось домовлятися. Мені здається, що Росія намацала той режим війни, який її влаштовує. Єдине, що він хоче зробити, — це зменшити західну допомогу для України, щоб йому було дешевше та не так ризиковано продовжувати війну».

Путін виступає зі щорічним посланням до Федеральних зборів, Москва, 21 лютого 2023 © via REUTERS / SPUTNIK

Таку думку підтримує і військовий оглядач Денис Попович. За його словами, ця заява була реакцією Путіна на результати Мюнхенської безпекової конференції, де світові лідери виступили за однозначне продовження військової підтримки України.

«Мета заяви в тому, щоб і надалі підвищувати ставки у відповідь на те, що було заявлено на Мюнхенській безпековій конференції, а також через інші заяви світових лідерів стосовно збройної підтримки України, яка буде спрямована на те, щоб завдати поразки Росії на полі бою. Ще дуже важливим сигналом був візит президента США Джо Байдена в Київ, де він також висловив підтримку Україні. Тому ця заява була зроблена для того, щоб шантажувати Захід, аби він припинив постачання зброї Україні», — пояснив він.

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Ще одним показником того, що Росія просто блефує зі своїми заявами, є те, що Договором про СНО не передбачено «призупинення» його дії, додає військовий оглядач.

Примітно те, що пізніше Міністерство оборони Росії уточнило ситуацію щодо Договору про СНО. Відомство заявило, що країна дотримуватиметься деяких його умов, зокрема встановлених обмежень щодо кількості ядерних боєзарядів, а також продовжить обмін повідомленнями зі США.

«Усе це свідчить про те, що вони блефують, а насправді великих козирів там немає», — сказав він.

Захід злякається?

У реакціях західних партнерів України на таку заяву Путіна не чулося жодних ознак страху. Навпаки, країни продовжують ухвалювати рішення щодо постачання Києву тих чи інших видів озброєння.

«Як бачимо, Захід не злякався, адже всі чули промову Байдена в Польщі, яка була вже після виступу Путіна. Також ми вже зараз чуємо повідомлення, що Італія збирається передавати нам танки, це ж питання вирішує Фінляндія. Наші партнери продовжують закликати до передачі літаків», — каже Попович.

Микола Капітоненко вважає, що на ухвалення рішень Заходу про те, як далі підтримувати Україну, як активно та в яких форматах, більше залежить від зміни суспільної думки в їхніх країнах, ніж від натяків Москви.

«Звісно, США хотіли би, щоби стратегічна стабільність не була порушена остаточно, щоб конфлікт дійшов до цієї межі ескалації. Та з іншого боку, я не думаю, що вони готові відмовитися від підтримки України в обмін на збереження цієї стабільності. На карті стоять питання багато важливіші, ніж збереження стратегічної стабільності. Якщо Росія виграє війну в Україні, зміниться все, зокрема ситуація на рівні стратегічних озброєнь. Тому для американців не дати Росії досягти своїх цілей в Україні — набагато важливіша мета», — пояснює експерт-міжнародник.

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Погрози Путіна під час послання до Федеральних зборів є «одним із його звичайних методів», заявив глава оборонного відомства ФРН Борис Пісторіус. «Ми зосереджені на підтримці України й не реагуємо на провокації чи погрози», — наголосив він.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, 20 лютого 2023 року © AP / Gregor Fischer

Які наслідки

Договір про стратегічні наступальні озброєння (СНО) — це угода про обмеження ядерних озброєнь між США і Росією, також відома як New START. Була підписана між РФ та США навесні 2010 року, згодом продовжена до 2026 року. Договір передбачає, що кожна зі сторін скорочує свої запаси ядерних боєзарядів до 1550 одиниць і до 700 одиниць для розгорнутих носіїв — міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників.

Як пояснює Капітоненко, договір важливий тим, що надавав обом ядерним державам доступ до інформації про ядерний потенціал одна одної. Без цього в країн виникнуть негативні очікування, а через необґрунтовані побоювання підвищується ризик попереджувального удару.

«Якщо не буде допуску інспекторів, це означає, що ступінь прозорості зменшиться і частина ризиків, пов’язаних з ефектом «гонки ядерних озброєнь», повернеться. Ситуація стане небезпечнішою. Я не думаю, що вона значно погіршиться. Я не думаю, що ймовірність глобальної ядерної війни стане надто високою, але із цим рішенням вона все ж стане вищою», — вважає він.

Пуск міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс» з російського аеродрому під час військових навчань, 19 лютого 2022 © AP

А от Денис Попович запевняє, що Росія не має ресурсів для того, щоби почати нову гонку озброєнь, та не зможе збільшити кількість носіїв ядерних зарядів настільки, щоб треба було говорити про загрозу.

«Росія економічно не здатна витримувати гонку озброєнь на рівні Радянського Союзу, як у часи холодної війни. Економічний потенціал Росії дуже підірваний санкціями та економічною блокадою. Ще нагадаю, що Радянський Союз у часи холодної війни користувався економічними можливостями країн-учасників тодішнього Варшавського договору, які зараз є членами НАТО. Також російський бюджет недоотримує величезні гроші від падіння виручки від продажу нафти та газу. Тобто, ця гонка озброєнь поховає Росію швидше, ніж вона поховала СРСР», — резюмує військовий оглядач.