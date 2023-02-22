Реформа ОБСЄ

Представники української делегації в ПА ОБСЄ, постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер та голова політичного комітету ПА ОБСЄ конгресмен Річард Хадсон. 22 лютого 2023 року.

Представники України та США разом з головою політичного комітету ПА ОБСЄ провели спільну прес-конференцію щодо реформування Парламентської Асамблеї ОБСЄ.

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Про це у Facebook повідомила народна депутатка України та член делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї ОБСЄ Євгенія Кравчук.

На заході були присутні представники української делегації, постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, а також постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер та голова політичного комітету ПА ОБСЄ конгресмен Річард Хадсон.

«Маємо з колегами спільне бачення майбутнього ОБСЄ – для ефективного функціонування організація має бути реформована. Представники РФ як держави-агресора не можуть блокувати роботу організації, яка заснована для підтримання безпеки в Європі» — зазначила парламентарка.

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Вона також подякувала США за незмінну підтримку України у боротьбі за територіальну цілісність та незалежність.

«Будемо продовжувати разом домагатися якісних процедурних змін в діяльності ПА ОБСЄ, адже лише спільними зусиллями зможемо досягти справедливості. Воєнні злочинці мають бути під трибуналом, а не за столом із цивілізованими країнами», — наголосила Кравчук.

🔻 22 лютого голова литовської парламентської делегації в ПА ОБСЄ Вілія Алекнайте-Абрамікене заявив, що Литва бойкотуватиме засідання ОБСЄ у Відні через участь представників РФ.

🔻12 лютого члени національних парламентів 15 країн ЄС, а також Канади, Грузії, Ісландії, Великої Британії та самої України опублікували спільну заяву, у якій вони виступили проти участі Росії у сесії ОБСЄ та закликали Австрію заборонити в'їзд російської делегації в Відень.

🔻 16 січня під час прес-конференції з Дмитром Кулебою глава ОБСЄ закликав РФ припинити війну проти України та вивести війська.