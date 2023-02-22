Переховувався в монастирі УПЦ (МП): СБУ затримала блогера, який виправдовував агресію РФ

Пропаганда РФ

За даними СБУ, затриманий є засновником так званого «руського клубу», який займався підготовкою «замовних» публікацій для підсанкційних інформагентств Росії. Серед них – «руська народна лінія» та «одна родіна».

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«У своїх публікаціях він називав "закономірним" захоплення Криму і частини східних регіонів України, а також популяризував терористичні організації "Л/ДНР"», — йдеться у повідомлені.

За даними слідства, провокаційні матеріали і публічні виступи блогера активно використовували російські спецслужби для проведення інформаційних диверсій проти України.

«За кожну "порцію" деструктивного контенту зрадник отримував від РФ грошову винагороду», — повідомили в СБУ.

Зазначається. що блогеру, який мешкав у Києві, ще у серпні 2022 року заочно повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України), однак він «вдався до втечі і намагався переховуватись від правосуддя на території Свято-Благовіщенського чоловічого монастиря УПЦ (МП). Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

🔻 21 лютого СБУ затримала старосту селища, який допомагав РФ під час наступу.

🔻 18 лютого суд оголосив вирок директору Russia Today, який закликав до геноциду українців.

🔻 10 лютого СБУ повідомила про підозру Тетяну Монтян у зв'язку із виправдовуванням нею збройної агресії РФ проти України.

🔻 13 лютого було повідомлено про підозру у колабораціонізмі шоумену з Харкова.