Польща надасть Україні 14 танків «Леопард-2» упродовж двох-трьох тижнів

Допомога союзників

Це станеться після завершення підготовки українських військових на цих машинах, повідомили у МЗС країни.

Реклама Читати продовження

Варшава надасть Києву 14 власних танків «Леопард-2», заявив речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна. Також він зауважив, що його країна підтримує і надсилання винищувачів до України, але ще має бути досягнутий консенсус між країнами НАТО.

«Так само, як це було з танками, ми сподіваємося, що ця коаліція буде достатньо великою, щоб усе більше підтримувати українців. Реактивні літаки дуже корисні на українській війні. Але ми є членом НАТО і хочемо досягти згоди з усіх таких питань, щоб брати участь у цьому разом, тому що альянс сильніший, коли ми разом», – сказав речник.

🔻 8 лютого під час зустрічі в Парижі Володимир Зеленський закликав лідерів Франції й Німеччини «якомога швидше» надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ Росії. Про надання Україні літаків поки офіційно не заявила жодна країна.

🔻 31 січня видання Evening Standard повідомило, що в Британії вважають недоцільною передачу Україні винищувачів Typhoon і F-35.