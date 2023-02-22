НЕ УЗГОДИЛИ

Посли ЄС не змогли узгодити десятий пакет санкцій проти РФ

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Прапори Європейського Союзу та країн-учасниць ЄС
Прапори Європейського Союзу та країн-учасниць ЄС © AP - Jean-Francois Badias
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Брюссель – Переговори продовжаться завтра, 23 лютого.

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Про це повідомив у Twitter кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк. 

«Тривожно наближаємося до «самообумовленого» терміну 24 лютого», — написав він. 

Проте є і позитивні зміни. Джозвяк також повідомив, що Угорщина відступила. Будапешт більше не вимагає виключити з санкційного списку чотирьох осіб. 

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🔻21 лютого ЄС на рік продовжив санкції проти РФ за визнання «незалежності» окупованих територій

🔻 15 лютого Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила про деталі десятого санкційного пакета щодо Москви, який, як очікується, буде прийнятий до 24 лютого.

🔻18 січня очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що пропозиції Угорщини зняти санкції з 9 соратників Путіна неприйнятні. 

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