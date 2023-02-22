Посли ЄС не змогли узгодити десятий пакет санкцій проти РФ

НЕ УЗГОДИЛИ

Брюссель – Переговори продовжаться завтра, 23 лютого.

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Про це повідомив у Twitter кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

«Тривожно наближаємося до «самообумовленого» терміну 24 лютого», — написав він.

no agreement among EU ambassadors today on the 10th sanctions package on #Russia. talks continue tomorrow. getting worryingly close to the "self-imposed" deadline of 24 feb....#Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 22, 2023

Проте є і позитивні зміни. Джозвяк також повідомив, що Угорщина відступила. Будапешт більше не вимагає виключити з санкційного списку чотирьох осіб.

in the #Hungary backed down! Again. there were first talks about 9 people. then 4. yesterday 2. today: agreement on 0 de-listings. but extension only for 6 months. not 9 or 12 months as many other EU member states asked for. #Russia #Ukraine https://t.co/KOPy1lSoiZ — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 22, 2023

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