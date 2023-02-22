ШЛЯХ МОЛДОВИ ДО ЄС

Президент Польщі зустрівся з лідеркою Молдови

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Мая Санду та Анджей Дуда
Мая Санду та Анджей Дуда © Канцелярія президента Польщі
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Варшава – Зустріч Анджея Дуди та Маї Санду пройшла у Варшаві. Лідери обговорили нагальні виклики безпеки та вступ Молдови до ЄС. 

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Про це повідомляє канцелярія польського президента. 

Зазначається, що сторони обговорювали російську агресію та пов’язану із цим небезпеку. 

«Польща підтримує Молдову у її зусиллях приєднатися до європейської та трансатлантичної спільноти», — йдеться у дописі. 

У своєму твіттері очільниця Молдови подякувала Польщі за непохитну підтримку в просуванні спільних цілей. 

«Польща є ключовим партнером у нашому прагненні до демократичного, процвітаючого майбутнього для Молдови», — написала Санду. 

21 лютого Мая Санду стала гостею під час на виступі Байдена у Варшаві. 

«Це була честь зустрітися та послухати історичну промову Джо Байдена у Варшаві», — зазначила у твіттері очільниця Молдови. 

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Мая Санду також підкреслила, що Молдова цінує свободу і прагне залишатися частиною вільного світу.  

«Я щиро вдячна президенту Байдену за його непохитну підтримку Молдови та за солідарність з нами», — зазначила вона. 

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