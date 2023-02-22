Президент Польщі зустрівся з лідеркою Молдови

ШЛЯХ МОЛДОВИ ДО ЄС

Варшава – Зустріч Анджея Дуди та Маї Санду пройшла у Варшаві. Лідери обговорили нагальні виклики безпеки та вступ Молдови до ЄС.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє канцелярія польського президента.

Prezydent @AndrzejDuda spotkał się dziś w Belwederze z Prezydent Mołdawii @sandumaiamd. Tematem rozmowy m. in. bezpieczeństwo i agresja rosyjska.



🇵🇱 wspiera 🇲🇩 w jej dążeniach dołączenia do wspólnoty europejskiej i transatlantyckiej. pic.twitter.com/Ffxb6lPllW — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 22, 2023

Зазначається, що сторони обговорювали російську агресію та пов’язану із цим небезпеку.

«Польща підтримує Молдову у її зусиллях приєднатися до європейської та трансатлантичної спільноти», — йдеться у дописі.

У своєму твіттері очільниця Молдови подякувала Польщі за непохитну підтримку в просуванні спільних цілей.

«Польща є ключовим партнером у нашому прагненні до демократичного, процвітаючого майбутнього для Молдови», — написала Санду.

Had a very good meeting with President @AndrzejDuda today to discuss pressing security challenges and Moldova's EU accession.



Poland is a key partner in our pursuit of a democratic, prosperous future for 🇲🇩.



Grateful for 🇵🇱's unwavering support in advancing our shared goals. pic.twitter.com/RZ1fOc2aWY — Maia Sandu (@sandumaiamd) February 22, 2023

21 лютого Мая Санду стала гостею під час на виступі Байдена у Варшаві.

«Це була честь зустрітися та послухати історичну промову Джо Байдена у Варшаві», — зазначила у твіттері очільниця Молдови.

►Читайте також: Історичний візит Байдена до Варшави: Україна ніколи не стане жертвою Росії

Мая Санду також підкреслила, що Молдова цінує свободу і прагне залишатися частиною вільного світу.

«Я щиро вдячна президенту Байдену за його непохитну підтримку Молдови та за солідарність з нами», — зазначила вона.

It was a privilege to meet & listen to @POTUS historic speech in #Warsaw.#Moldova cherishes freedom & we are committed to remaining part of the free world.



My heartfelt gratitude to President Biden for his unwavering support to Moldova & for standing in solidarity with us. pic.twitter.com/dVKeGPXpsv — Maia Sandu (@sandumaiamd) February 21, 2023

►Читайте також: Дестабілізувати Молдову — Зеленський попередив Санду про плани Кремля

🔻18 лютого новий прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан підкреслив, що необхідно демілітаризувати лівий берег Дністра, де розташоване невизнане Придністров’я.

🔻13 лютого президентка Молдови розкрила деталі плану РФ, переданого Україною. Він передбачав диверсії із залученням людей з військовою підготовкою, замаскованих під цивільних осіб, для проведення насильницьких дій, нападів на державні будівлі та захоплення заручників.

🔻 9 лютого президент України Володимир Зеленській на спеціальному засіданні Європейської Ради повідомив, що у нещодавній розмові з президенткою Молдови Маєю Санду він проінформував її про план Росії щодо руйнування політичної ситуації в Молдові. За інформацією, яку перехопила українська розвідка росіяни збирались зруйнувати демократичний порядок Молдови та захопити владу. У Службі розвідки та безпеки Молдови підтвердили інформацію, передану Зеленським.

🔻19 січня президентка Молдови Мая Санду під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі звернулася до країн-союзників з проханням допомогти посилити протиповітряну оборону її країни, оскільки РФ продовжує свої зусилля з дестабілізації Молдови.