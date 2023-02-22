Протягом доби РФ завдала 10 авіаційних та 9 ракетних ударів, 4 з яких — по Харкову

ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Також військові РФ здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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«Росіяни використовують місцеву інфраструктуру на тимчасово зайнятій частині Запорізької області у власних цілях, зокрема, з метою власного збагачення. Так, на одній із станцій технічного обслуговування у місті Токмак, військові РФ не лише обслуговують свою військову техніку, а й розбирають на запчастини викрадені у місцевого населення автомобілі для подальшого продажу», — йдеться у зведені.

В районі Бологівки ЗСУ виявили та відтіснили на територію РФ російську диверсійно-розвідувальну групу.

Також авіація Сил оборони України за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили РФ.

🔻 22 лютого РФ завдала артилерійський удар по селу на Херсонщині: є загиблі.

🔻 22 лютого війська РФ обстріляли Куп'янську громаду, постраждав місцевий житель.

🔻 21 лютого РФ завдала понад 30 обстрілів з РСЗВ, зокрема по цивільній інфраструктурі Херсона, є загиблі та поранені.