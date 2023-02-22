Росіяни вийшли до Бахмута із північного заходу, та ЗСУ відбили атаки — Генштаб

Атаки РФ

У зведенні зазначають, що українські військові відбили атаки в районі Ягідного на північний захід від Бахмута та самого міста. Також у Генштабі констатують, що армія РФ обстріляла населені пункти на Бахмутському напрямку 21 раз.

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Росіяни атакують ЗСУ на Донеччині та Луганщині, пишуть у Генштабі. Сили оборони України зупинили спроби наступу в районах населених пунктів Куземівка і Діброва Луганської області та Федорівка, Ягідне, Берхівка, Бахмут і Курдюмівка — Донецької, йдеться у зведенні.

Армія РФ зосереджує зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, пишуть у Генштабі.

На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни здійснили обстріли по районах населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Куп’янськ і Берестове Харківської області; Стельмахівка, Іванівка, Невське, Червонопопівка, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту. Зокрема це — Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Берхівка, Бахмут, Ступочки, Кліщіївка, Озарянівка та Торецьк.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках з артилерії обстріляні Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар.

Під вогнем також були райони населених пунктів Бачівськ, Бруски, Павлівка, Ворожба і Грабовське Сумської області, а також понад 20 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них - Стрілеча, Мороховець, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Волохівка, Бударки, Бологівка та Колодязне.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новосілка, Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Магдалинівка, Павлівка, Степове, Кам’янське, Новоандріївка, Оріхів, Чарівне, Новоданилівка і Мала Токмачка Запорізької області.

На Херсонському напрямку від вогню з РСЗВ постраждало місто Херсон. Є жертви серед цивільного населення. Також під удар ворожої артилерії потрапили райони 18 населених пунктів. Серед них - Михайлівка, Дудчани, Милове, Томарине, Шляхове, Берислав, Миколаївка, Козацьке, Веселе, Антонівка та Велетенське.

На захопленій частині Херсонської області противник продовжує насильницьку паспортизацію населення, пишуть у Генштабі. Російські війська посилили перевірки на блокпостах і погрожують виселенням з початку березня всім громадянам, які не отримають російський паспорт.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки армії РФ та 2 удари по зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили росіян, пишуть у Генштабі.

🔻 Напередодні Володимир Зеленський за результатами розширеної ставки заявив, що на Донбасі тривають жорстокі бої, росіяни застосовують у тому числі й сльозогінні гранати. Та лінію фронту ЗСУ тримають.