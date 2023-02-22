АТАКА ПО МИРНИХ

РФ завдала артилерійський удар по селу на Херсонщині: є загиблі

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Рятувальники гасять пожежу внаслідок удару по Херсонщині / ілюстративне фото
Рятувальники гасять пожежу внаслідок удару по Херсонщині / ілюстративне фото © AP - LIBKOS
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Російські військові вдарили по домівках мирних мешканців у селі Новотягинка.  

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.  

Від потрапляння уламків снарядів загинули двоє літніх людей — 81-річна жінка та 68-річний чоловік.

Внаслідок отриманих ран вони померли на місці. 

 

🔻 21 лютого росіяни обстріляли центр Херсона: 5 загиблих, більше 20 поранених. Всього у місті пролунали два десятки вибухів. 

🔻 20 лютого внаслідок російських ударів, у смт Антонівка Херсонської області загинуло подружжя.

🔻19 лютого росіяни обстріляли село Бургунка на Херсонщині.

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