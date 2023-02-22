АТАКА ПО МИРНИХ
РФ завдала артилерійський удар по селу на Херсонщині: є загиблі
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Російські військові вдарили по домівках мирних мешканців у селі Новотягинка.
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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Від потрапляння уламків снарядів загинули двоє літніх людей — 81-річна жінка та 68-річний чоловік.
Внаслідок отриманих ран вони померли на місці.
🔻 21 лютого росіяни обстріляли центр Херсона: 5 загиблих, більше 20 поранених. Всього у місті пролунали два десятки вибухів.
🔻 20 лютого внаслідок російських ударів, у смт Антонівка Херсонської області загинуло подружжя.
🔻19 лютого росіяни обстріляли село Бургунка на Херсонщині.